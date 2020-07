NVM Open Huizen Dag in oktober gaat niet door vanwege coronavirus

Bij de Open Huizen Dag kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in duizenden te koop staande huizen in het land. Verkopers geven daarbij de rondleidingen. Er komen doorgaans tienduizenden bezoekers op af. De NVM zegt het te betreuren dat het evenement in oktober opnieuw niet door kan gaan. “Echter, de gezondheid van de makelaars en de consumenten gaat te allen tijde voor.”

Vanwege de aanhoudende onzekerheid rond corona had de NVM de afgelopen weken gepeild onder de eigen achterban hoe groot de animo is voor een landelijke NVM Open Huizen Dag in oktober. “De meerderheid gaf aan dat we helaas ook deze keer de NVM Open Huizen Dag beter niet kunnen organiseren”, aldus de organisatie.