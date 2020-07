Filmmuziek Morricone geliefd bij jong en oud

De reeks Alle wegen leiden naar Morricone van presentatrice Jet Berkhout is een zoektocht naar de man achter talloze iconische filmscores, zoals de onheilspellende mondharmonicaklanken uit Once Upon a Time in the West. Hij maakte zes decennia lang muziek voor honderden films en series en werd zes keer genomineerd voor een Oscar. Berkhout praat in de serie met musici die door hem werden gedirigeerd, critici, fans en met Morricone’s zoon.

De muziek die Morricone eind jaren zestig schreef voor Once Upon a Time in the West is nog onverminderd populair. De soundtrack staat dit jaar op de tweede plek in de Filmmuziek Top 40 van de publieke klassieke radiozender, tussen muziek van John Williams in: Stars Wars (op 3) en Schindler’s List (op nummer 1). Ook andere filmmuziek van Morricone’s hand staat in de lijst, uit One Upon a Time in America, The Mission en The Good, the Bad and the Ugly.