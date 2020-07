Suriname versoepelt coronamaatregelen, behalve in het oosten

De coronamaatregelen in Suriname worden verder versoepeld. Zo zal het uitgaansverbod met twee uur ingekort worden en mag een aantal bedrijven de deuren weer openen. Dit heeft vicepresident Ashwin Adhin zondagavond in een toespraak bekendgemaakt.

De versoepeling is mogelijk omdat de Surinaamse gezondheidsautoriteiten de situatie in het grootste deel van het land onder controle hebben. Alleen in het oosten is de situatie minder goed beheersbaar. Daar blijven alle regels gelden, aldus Adhin.

De scholen zullen gedeeltelijk weer open gaan. In eerste instantie gaat het alleen om de examenklassen. Niet alle ouders zijn het hier mee eens, maar het belang van een diploma weegt zwaar. Daarom is dit besluit genomen, zei Adhin.

De versoepeling geldt voor een aantal specifieke sectoren en groepen zoals religieuze groeperingen, de horecasector, kappers, sportscholen en casino’s. Deze bedrijven en organisaties moeten wel voorzorgsmaatregelen nemen. Dat gebeurt in overleg met het Nationaal Covid-19 Management Team.

Contactsporten, zoals voetbal, basketbal en gevechtsporten zijn nog niet toegestaan. Ook discotheken, nachtclubs, dancings en bordelen blijven gesloten. Het verbod op samenscholing van meer dan vijf mensen blijft verder van kracht.