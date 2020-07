Wetenschappers willen herziene corona-aanbevelingen van WHO

Honderden wetenschappers zeggen dat er aanwijzingen zijn dat het nieuwe coronavirus ook via kleinere deeltjes in de lucht mensen kan infecteren en roepen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op haar aanbevelingen te herzien, meldt de New York Times.

De WHO heeft gezegd dat het coronavirus zich voornamelijk van persoon tot persoon verspreidt via kleine druppeltjes uit de neus of mond. Die worden verspreid wanneer een persoon die met het virus is besmet, hoest, niest of spreekt.

In een open brief aan de organisatie, die de onderzoekers volgende week in een wetenschappelijk tijdschrift willen publiceren, schetsten 239 wetenschappers uit 32 landen het bewijs dat ook kleinere deeltjes, zogeheten aerosolen, mensen kunnen infecteren. De WHO heeft nog niet gereageerd. Eerder zei de organisatie dat besmetting via de lucht mogelijk is, maar dat er geen duidelijk bewijs voor is.

Of het nu wordt verspreid door grote druppeltjes die na niezen in de lucht komen, of door veel kleinere uitgeademde druppeltjes die een hele kamer bereiken, het coronavirus wordt door de lucht gedragen en kan mensen infecteren wanneer het wordt ingeademd, aldus de wetenschappers.