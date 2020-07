New York versoepelt verder maar nog lang niet voor toeristen

De stad New York gaat maandag de derde fase in van de afbouw van de coronamaatregelen. De metropool van ongeveer 8,4 miljoen inwoners is relatief erg zwaar getroffen door het coronavirus en registreerde al 210.000 besmettingen en 23.000 mensen hebben het niet overleefd. De metropool gold als het epicentrum van het gevreesde virus in de Verenigde Staten. Maar het virus is over zijn hoogtepunt heen en volgens de autoriteiten is dat te danken aan de strenge beperkingen die zijn opgelegd.

In de eerste fase van opheffing van die beperkingen van het openbare leven, zijn al bouwwerkzaamheden hervat en in een volgende fase zijn veel ondernemingen inclusief kapperszaken weer aan de slag gegaan. Ook zijn terrassen weer open. Vanaf maandag heropenen ook zaken als nagelstudio’s, beauty-salons en tattoozaken. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de horeca weer helemaal open kon, maar daar is op het laatste moment van afgezien vanwege nieuwe uitbraken elders in de VS.

Voor toeristen blijft de stad echter nog lang buiten bereik. Inreisbeperkingen staan nog niet op het programma van de versoepeling. Mogelijk duurt het tot in het najaar voordat toeristen de stad weer kunnen aandoen. Het is dan niet meer zoals het is geweest, want veel attracties zoals theaters en de opera hebben al laten weten pas volgend jaar de draad weer op te pakken.

De trekpleister New York kreeg vorig jaar een nieuw recordaantal van 67 miljoen toeristen over de vloer. . In 2018 waren dat er nog ‘slechts’ 65 miljoen, onder wie 233.000 Nederlanders. Tien jaar lang brak dit aantal toeristen record na record. De non-profitorganisatie NYC & Company die de stad promoot voor met name toerisme en congressen, had dit jaar weer een nieuw record verwacht, maar de pandemie stak daar een stokje voor. NYC & Company heeft al meer dan de helft van het personeel moeten ontslaan.