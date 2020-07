Britse regering trekt miljoenen uit voor hulp bij vinden werk

De Britse regering trekt 800 miljoen pond, omgerekend 888 miljoen euro, uit voor hulp bij het vinden van werk voor mensen die hun baan hebben verloren door de coronacrisis. Zo wordt onder meer het aantal arbeidscoaches in banencentra verdubbeld tot 27.000, aldus het Britse ministerie van Financiën.

In oktober moeten al 4500 extra banencoaches zijn aangenomen die mensen kunnen begeleiden in de zoektocht naar nieuw werk. Door de coronacrisis zijn bijna 3 miljoen banen in Groot-Brittannië verloren gegaan. Daarnaast trekt de overheid vele miljarden uit om te zorgen dat er miljoenen arbeidsplaatsen behouden kunnen blijven. Daarbij betaalt de overheid 80 procent van het loon van werknemers die met tijdelijk verlof zijn gestuurd, maar niet worden ontslagen.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak zou woensdag met een pakket maatregelen komen om de economie te stimuleren en werkgelegenheid te beschermen. Daarbij zou Londen vooral willen inzetten op banen voor jongeren.