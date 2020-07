Agenten hebben in een woning aan de Schoonouwenseweg in het Zuid-Hollandse Stolwijk een zwaargewonde man gevonden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft na het horen van getuigen een verdachte aangehouden.

Agenten gingen poolshoogte nemen nadat er zondag rond 07.00 uur een melding binnen was gekomen dat er een gewonde man zou liggen in het huis.

Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.