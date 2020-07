Algerije wacht op excuses Frankrijk voor koloniaal verleden

Algerije wacht nog steeds op excuses van de Franse regering voor de kolonisatie van het land. Dit zei president Abdelmadjid Tebboune in een vraaggesprek met Franse media. Hij vindt dat het Noord-Afrikaanse land tot dusver nog alleen maar “halve excuses” heeft ontvangen. Tebboune hoopt dat zijn Franse ambtgenoot Macron gaat voortborduren op diens recente gestes in de richting van officiële verontschuldigingen. “Ik geloof dat we samen met president Macron verder kunnen gaan op de weg naar verzoening, hij is een eerlijke man die de situatie wil verbeteren”, aldus het Algerijnse staatshoofd.