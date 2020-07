Beginnende bestuurder dronken slaags met agenten in Goes

Agenten hebben zich zaterdagavond onder doktersbehandeling moeten stellen na een vechtpartij in Goes met een 23-jarige automobilist uit ’s-Gravenpolder.

De man veroorzaakte rond 22.00 uur op de Kloetingseweg in Goes een aanrijding met een geparkeerde auto. Hij bedreigde omwonenden toen hij zich uit de voeten wilde maken en datzelfde gebeurde toen agenten arriveerden.

Uit een blaastest bleek dat hij gedronken had, maar de man weigerde mee te gaan naar het bureau voor een ademanalyse en raakte slaags met de agenten. Zij liepen daarbij letsel op en konden hun dienst niet vervolgen. Een van hen liep een gebroken neus op, de ander mogelijk een hersenschudding.

Andere politiemensen namen de automobilist mee naar het bureau voor een ademanalyse, waaruit bleek dat hij als beginnend bestuurder ruim vier keer teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij zondag verder gehoord door rechercheurs.