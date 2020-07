Trump verdedigt ‘manier van leven sinds Columbus’

President Donald Trump heeft tijdens de viering van de Onafhankelijkheidsdag in het Witte Huis gezegd “de Amerikaanse manier van leven te zullen verdedigen” die is begonnen met de ontdekking van Amerika door de ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus (1451-1506). Columbus ontdekte het continent in 1492 op een reis voor het Spaanse hof en legde daarmee Amerika open voor kolonisatie door Europeanen.

Een standbeeld van Columbus is zaterdag in Baltimore van de sokkel gehaald en in de haven gegooid. Plaatselijke media meldden dat betogers tegen racisme dit hebben gedaan. Trump zei 50 kilometer verderop in Washington dat hij “niet toestaat dat boze groepjes mensen standbeelden vernielen, de geschiedenis uitwissen, de jeugd indoctrineren en onze vrijheden vertrappen”.