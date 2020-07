‘Londen wil voor 500 miljoen pond vaccins kopen van Sanofi/GSK’

De Britse regering is van plan bij de farmaceutische giganten Sanofi en GlaxoSmithKline voor 500 miljoen pond (555 miljoen euro) zestig miljoen doses van het door die bedrijven te ontwikkelen vaccin tegen het coronavirus te bestellen. The Sunday Times meldde zondag dat de deal al bijna rond is. De regering zou dan tot de aanschaf overgaan, zodra het vaccin door Sanofi/GSK op mensen is uitgeprobeerd en succesvol blijkt. Met die proeven moet in september begonnen worden.

Deel dit bericht: