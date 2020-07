Politie weet de weg naar illegaal feest Zaandam

Jongeren op zoek naar een illegaal feest in Zaandam hebben de politie in de nacht van zaterdag op zondag min of meer de weg gewezen naar de geheime locatie.

Agenten zagen de feestgangers wandelen op de Kanaalkade, verboden terrein voor voetgangers. Toen zij de jongeren daarop aanspraken, werd duidelijk dat ze op zoek waren naar de locatie van het illegale feest.

Rond 02.15 uur werd dat feest met circa 50 aanwezigen in een pand aan de Ringweg in Zaandam beëindigd, volgens de politie mede doordat het een onveilige plek betrof op een bovenverdieping met slechte in- en uitgangen.

Diverse apparatuur, waaronder een aggregaat en een dj-set, zijn in beslag genomen. Onderzocht wordt wie de organisator was. Een 20-jarige vrouw uit Assendelft is aangehouden voor handel in drugs.