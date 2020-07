Zon is te zien, op sterrenwachten en vanuit huis

Meerdere sterrenwachten doen namelijk mee aan de tweede Landelijke Zonnekijkdag. Enkele sterrenwachten zijn open voor het publiek, zoals Sonnenborgh in Utrecht en Tivoli in Oudenbosch. Zij zetten zonnetelescopen neer, die speciale filters hebben om het felste licht tegen te houden. Zo kunnen mensen de vlekken op het oppervlak van onze ster zien zonder verblind te worden.

Vanwege het coronavirus is er dit jaar ook een onlineprogramma, zodat mensen niet per se naar buiten hoeven. Zo is de zon virtueel te bekijken via de radiotelescoop in het Drentse Dwingeloo. Die kan door wolken en regen heen kijken, dus de livestream kan sowieso doorgaan. De Rijksuniversiteit Groningen geeft zondagavond een online planetariumshow op YouTube, waarin wordt uitgelegd hoe de zon en de planeten zijn ontstaan en hoe de zon er van dichtbij uit ziet.