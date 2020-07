WHO meldt recordstijging op een dag van aantal coronagevallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde zaterdag een recordstijging op een dag van wereldwijde gevallen van het coronavirus, met in totaal 212.326 in de afgelopen 24 uur.

De grootste stijgingen zijn te zien in de Verenigde Staten, Brazilië en India, volgens een dagelijks rapport van de WHO. Het vorige record aan nieuwe besmettingsgevallen was op 28 juni met 189.077. Het aantal sterfgevallen bleef stabiel op ongeveer 5000 per dag.

Het wereldwijde aantal gevallen van het coronavirus overschreed vrijdag de elf miljoen. Aan de ziekte zijn in zeven maanden tijd meer dan een half miljoen mensen gestorven.

Daadwerkelijke aantal

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger dan de 11 miljoen die door overheden zijn gemeld. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige landen hebben daarvoor ook niet de middelen.

Het virus dook oorspronkelijk op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Het aantal besmettingen en sterfgevallen schoot na de uitbraak in China omhoog in Europa en later ook in de Verenigde Staten.