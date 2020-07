Politie arresteert tientallen betogers in Wageningen

De politie heeft zaterdagmiddag in Wageningen tientallen demonstranten aangehouden, zei een woordvoerster.

De politie had informatie gekregen dat een groep van ongeveer tweehonderd betogers die tegen de coronamaatregelen zijn vanuit Utrecht onderweg waren naar Wageningen. Volgens de politie waren er ook hooligans bij die de openbare orde wilden verstoren, aldus de woordvoerster. De betogers werden gevorderd om te vertrekken. De personen die niet luisterden en weigerden weg te gaan, zijn aangehouden.

Hoewel er kleine botsingen waren, waarbij betogers voorwerpen gooiden naar de ME, zijn er geen grote confrontaties geweest, aldus de politie

Een groep betogers en leden van Nederland in Opstand wilden eerst in Utrecht demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar dat was verboden. Het zou daarbij gaan om supporters van een aantal voetbalclubs.