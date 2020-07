Beroemde Sagrada Familia eerst voor bestrijders virus open

De wereldberoemde kerk Sagrada Familia in Barcelona is zaterdag voor het eerst in bijna vier maanden heropend voor publiek. Als eersten mogen mensen die zich inzetten voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus twee weekends de basiliek bewonderen. Normaal is de nog steeds niet afgebouwde kerk vol met toeristen die vaak lang hebben moeten wachten om naar binnen te kunnen. Aan de bouw werd in 1882 begonnen.

De aartsbisschop van Barcelona, Joan Josep Omella, verwelkomde de eerste gasten onder wie zorgverleners, medici en politiemensen. Het kunstzinnige bouwwerk van de Spaanse architect Antoni Gaudí (1852-1926) sloot als gevolg van het coronavirus. Het is een kerk die al meer dan 130 jaar in aanbouw is en waar pas vorig jaar officieel een bouwvergunning voor is afgegeven door de gemeente. Volgens de laatste plannen moet de kerk in 2026 helemaal klaar zijn.

De regio waar Barcelona de hoofdstad van is, Catalonië, heeft zaterdag uit vrees voor een nieuwe uitbraak van het virus een gebied waar circa 210.000 mensen wonen in en rond de stad Lérida, geïsoleerd. Mensen mogen er voorlopig niet in of uit zonder geldige redenen.