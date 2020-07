Haai doodt duiker voor Australische kust

Een Australische duiker die aan het speervissen was, is zaterdag aangevallen door een haai. Hij raakte zwaargewond aan een been en is kort na de aanval overleden, ondanks snelle eerste hulp van een arts en een verpleegkundige, heeft de Australische politie bekendgemaakt

Het ongeluk gebeurde aan de Australische oostkust, bij het eiland Fraser, dat populair is bij toeristen. Het slachtoffer was 36 jaar. De politie kan niet zeggen door welke haaiensoort hij is aangevallen.

Het is al de vierde dodelijke aanval van een haai dit jaar in de Australische wateren.