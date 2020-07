50 flessen lachgas in beslag genomen in Tilburg

De politie heeft vrijdag vijftig gasflessen met lachgas gevonden in een berging onder een appartementencomplex in Tilburg. Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en zijn de flessen in beslag genomen. “Je moet er niet aan denken wat de gevolgen zouden zijn als er een was ontploft”, zegt de woordvoerder.