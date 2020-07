FNV wil 5 procent meer loon voor personeel goedlopende winkels

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen (Handel) verdienen winkelmedewerkers rond de 10 euro per uur. “Jongeren verdienen vaak nog minder. Het is tijd voor waardering, al het applaus van de afgelopen tijd mag niet vrijblijvend zijn.”

Zij zegt dat de looneis breed wordt gedragen door het winkelpersoneel. De loonsverhoging is volgens Vermeulen “voor de werkers in vitale beroepen met een laag salaris tevens een grote stap richting een leefbaar loon van 14 euro per uur”.

IJsje van de Wibra

De FNV zegt dat de omzet van veel winkels behoorlijk hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar, maar dat de beloning voor de werknemers daar schril bij afsteekt. Vermeulen: “De Wibra deed het goed. In sommige weken lag de omzet 10 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, soms zelfs een stijging van 40 procent. Als dank heeft de directie van de Wibra het personeel laten weten dat zij een ijsje mogen kopen.”

Ook bouwmarkten deden het volgens de FNV bijzonder goed. Vermeulen: “Alleen al bij Hornbach lag de omzet 18 procent hoger, blijkt uit cijfers van het bedrijf zelf. In andere bouwmarkten zoals InterGamma en Praxis was het ook heel erg druk. Het is tijd dat deze werkgevers over de brug komen.”