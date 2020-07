VS vieren Onafhankelijkheidsdag tijdens coronacrisis

In de Verenigde Staten wordt zaterdag Onafhankelijkheidsdag gevierd. Die nationale feestdag op 4 juli gaat traditioneel gepaard met grootschalige festiviteiten, maar die worden dit keer vanwege de coronacrisis op veel plaatsen afgeblazen.

Op ‘Independence Day’ wordt stilgestaan bij het aannemen van de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776. Dit jaar zijn op veel plaatsen horecazaken en zelfs stranden gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Festiviteiten als parades en vuurwerkshows gaan vaak niet door of worden in aangepaste vorm gehouden.

In de hoofdstad Washington wordt wel een groot evenement gehouden. Die ‘Salute to America’ wordt bijgewoond door president Donald Trump en bestaat volgens het Witte Huis onder meer uit een grote vuurwerkshow, muziek en overvliegende legertoestellen. Er zijn 300.000 mondkapjes beschikbaar voor bezoekers.

Het jaarlijkse Capitol Fourth-concert in de hoofdstad wordt dit jaar niet live gehouden. De optredens zijn vanwege de coronacrisis eerder al opgenomen zonder dat publiek aanwezig was. Ze kunnen onder meer via internet worden bekeken.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Bij miljoenen mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen en de crisis lijkt nog niet onder controle te zijn. De afgelopen tijd zijn herhaaldelijk recordaantallen nieuwe coronabesmettingen gemeld.