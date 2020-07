Trudeau heeft vanwege corona weinig zin om Trump te ontmoeten

De Canadese premier Justin Trudeau denkt er serieus over om volgende week niet af te reizen naar Washington om daar de Amerikaanse president Donald Trump en de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador te ontmoeten voor een topontmoeting over een nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag en onenigheid over aluminiumtarieven.

Volgens het Amerikaanse magazine Politico heeft Trudeau tegen journalisten gezegd dat hij bezorgd is over het Amerikaanse onvermogen om de coronacrisis onder controle te krijgen. De onderhandelingen over de voorwaarden rond de bijeenkomst, die gepland staat voor 8 en 9 juli, lopen nog wel.

“We maken ons duidelijk zorgen over de voorgestelde tarieven voor aluminium en staal die de Amerikanen onlangs hebben ingevoerd. We zijn ook bezorgd over de gezondheidssituatie en de coronavirus-realiteit die alle drie onze landen nog steeds treft,” aldus een woordvoerder van Trudeau.