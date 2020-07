President Trump verwijt ‘linkse meute’ Amerika ‘af te breken’

“Op de verjaardag van de oprichting van Amerika zal de president de waarheid zeggen over de geschiedenis van Amerika en hij zal de waarheid zeggen over degenen die het proberen af ​​te breken en ons land verdelen”, zei de functionaris. Trump gaat “de linkse meute” totalitair gedrag verwijten “dat volkomen vreemd is aan het Amerikaanse leven”, aldus de medewerker over de verwachte uitlatingen. De president had eerder al betogers bekritiseerd omdat ze tijdens demonstraties tegen racisme en politiegeweld standbeelden hadden vernield.

De president gaat in Mount Rushmore een vuurwerkshow bekijken. Bij het monument gaat het om de in rotsen uitgehouwen hoofden van de Amerikaanse presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln.