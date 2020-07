Inspectie: geen wanbeheer Universiteit Maastricht bij cyberaanval

De Universiteit Maastricht heeft rond de cyberaanval vlak voor kerst vorig jaar geen ernstige steken laten vallen, concludeert de onderwijsinspectie. Vooraf is niet genoeg gedaan om zo’n aanval te voorkomen, maar er werd “daadkrachtig” gereageerd op de gijzeling van bestanden. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven informeerde vrijdag de Tweede Kamer over de conclusies.

“Er is geen sprake van ernstige nalatigheid en wanbeheer”, oordeelt de inspectie. Cybercriminelen vielen de systemen van de universiteit eind december vorig jaar aan en zorgden ervoor dat niemand meer bij bestanden en gegevens kon. In ruil voor toegang hiertoe is bijna 200.000 euro aan losgeld betaald.