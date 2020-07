Canada schort uitleveringsverdrag met Hongkong op

Minister François-Philippe Champagne zegt dat de omstreden wetgeving tot stand is gekomen via een “geheimzinnig proces”. Parlement, rechtssysteem en inwoners van Hongkong stonden daarbij buitenspel, aldus de minister. Hij stelt ook dat China door de wetgeving zo in te voeren de afspraken heeft genegeerd over de speciale status van Hongkong.

De miljoenenstad maakt sinds 1997 deel uit van China, maar geniet meer vrijheden dan andere delen van de volksrepubliek. Champagne zegt dat die speciale status aan de basis stond van het feit dat Hongkong kon uitgroeien tot een belangrijke internationale metropool. Zonder die status is Canada volgens hem “genoodzaakt de bestaande regelingen te herzien”.

“Canada zal met onmiddellijke ingang de export staken van gevoelige goederen naar Hongkong”, aldus Champagne. Voor de metropool gaat nu hetzelfde beleid gelden als voor de rest van China. De minister stelde ook dat Canada niet meer zal toestaan dat “gevoelig militair materieel” naar Hongkong wordt geëxporteerd.