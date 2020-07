AEX met klein verlies het weekend in

De AEX-index in Amsterdam is met een klein dagverlies het weekend in gegaan. Eerdere winsten verdampten na een bericht dat er binnen de Europese Centrale Bank (ECB) onenigheid zou zijn over het opkoopprogramma tegen de coronacrisis. De handel verliep verder rustig, omdat de beurzen op Wall Street gesloten waren in de aanloop naar Independence Day op zaterdag.