Nederlanders hoeven in Engeland binnenkort niet in quarantaine

Reizigers uit Nederland, Curaçao en tientallen andere landen hoeven in Engeland vanaf 10 juli niet meer in quarantaine. De Britse overheid heeft een lijst vrijgegeven met landen die onder een versoepeld regime gaan vallen. “Dat heeft betrekking op alle reizen naar Engeland met de trein, veerboot, bus, vliegtuig of enige andere route.”