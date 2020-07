Eerste Hongkonger aangeklaagd onder nieuwe veiligheidswet

Een man uit Hongkong die met een motor op de politie inreed terwijl hij een vlag met de tekst ‘Bevrijd Hongkong’ droeg, is als eerste aangeklaagd onder de nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong. De aanklacht is terrorisme en aanzetten tot separatisme. Door de wet kunnen Chinese veiligheidsbeambten openlijk opereren in Hongkong en worden veel vormen van kritiek op de Chinese overheid strafbaar.

Peking nam de wet deze week aan. Volgens critici is de veiligheidswet bedoeld om de prodemocratische protesten waarvan Hongkong sinds vorig jaar geregeld het toneel is, de kop in te drukken.

Volgens de politie verwondde de 23-jarige Tong Ying-kit meerdere agenten toen hij woensdag bij een demonstratie op hen inreed. Op een video is te zien hoe de bestuurder van een motorfiets een aantal agenten omver rijdt in een smalle straat, voordat hij voorover valt en wordt gearresteerd.

Demonstraties

De man, die in het ziekenhuis belandde, is nog in hetzelfde etmaal aangeklaagd waarin de Hongkongse regering de slogan ‘Bevrijd Hongkong, revolutie nu’ als separatistisch en subversief betitelde. Die leus staat op t-shirts en vlaggen die door veel prodemocratie-demonstranten worden gedragen.

Op Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie, is het principe ‘een staat, twee systemen’ van toepassing dat door het Verenigd Koninkrijk en China werd overeengekomen in een verdrag omtrent de overdracht, die in 1997 plaatsvond. Daardoor kreeg Hongkong een democratisch gekozen regering, een vrijemarkteconomie en een onafhankelijke rechterlijke macht. Gevreesd wordt dat daar met de Chinese nationale veiligheidswet een einde aan komt.

Bij demonstraties tegen de omstreden wet in Hongkong, woensdag op de 23e verjaardag van de overdracht aan China, arresteerde de politie minstens 370 demonstranten, waarvan tien met een beroep op de nieuwe veiligheidswet.