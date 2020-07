Kabinet zwaait 'met enorme waardering' invalminister Van Rijn uit

Het kabinet heeft vrijdag "met enorme waardering" afscheid genomen van 'invalminister' Martin van Rijn (Medische Zorg). De PvdA'er trad in maart tijdelijk toe tot het kabinet om de overwerkte Bruno Bruins te vervangen, maar maakt donderdag plaats voor VVD'er Tamara van Ark.

"Het is bijzonder als je zegt: we hebben je nodig, dat iemand zegt: OK, ik kom", zei premier Mark Rutte na Van Rijns laatste ministerraad. "Dat zijn altijd mooie momenten." Rutte sprak zijn grote dank uit voor "de bijdrage die hij heeft geleverd bij het zoveel mogelijk onder controle brengen van de coronavirusuitbraak".

De aanstelling van Van Rijn, prominent lid van oppositiepartij PvdA, was bijzonder. Hij nam, met de zegen van zijn partij, deel aan het kabinet op persoonlijke titel en liet politiek gevoelige kwesties zoveel mogelijk aan collega-zorgminister Hugo de Jonge over.

Van Rijn was, tot het kabinet een beroep op hem deed, bestuursvoorzitter van de drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep.