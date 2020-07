Knot: ook risico’s aan langdurige coronasteun ECB

Het is goed mogelijk dat de Europese Centrale Bank niet de volledige 1350 miljard euro opmaakt bij het opkoopprogramma om de coronacrisis te bestrijden. Bovendien kleven er risico’s aan het te lang leunen op bepaalde crisismaatregelen van de centrale bank voor de eurozone. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), tijdens een online-evenement van persbureau Bloomberg.

Knot pleitte in het webinar voor een goede mix van steunmaatregelen, waarbij niet alleen naar centrale banken wordt gekeken voor hulp als opkoopprogramma’s of renteverlagingen. Dat gebeurde volgens de DNB-preses wel bij het herstel na de financiële crisis. Dit had onder andere als nadeel dat het goedkoop-geldbeleid aanzette tot het aangaan van hogere schulden.

De ECB kondigde eerder dit jaar aan voor 1,35 biljoen euro aan bedrijfs- en staatsobligaties op te kopen om ervoor te zorgen dat er genoeg geld naar de economie blijft stromen. Knot benadrukte dat dit opkoopprogramma, PEPP genaamd, slechts een tijdelijke maatregel is. Als dergelijke noodsteun te lang door blijft gaan, ontstaat volgens hem het risico dat deze aan effectiviteit inboeten.