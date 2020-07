D66'er De Groot doet aangifte wegens doodsbedreigingen boeren

"Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven", tekent de krant op uit de reacties. Verschillende politici moesten het ontgelden, maar De Groot, die vorig jaar pleitte voor een halvering van de veestapel, blijkt een 'opvallend' doelwit. "Mag ik hem afschieten?" vraagt een boerenactivist zich af?

"Ik heb natuurlijk zelf geen toegang tot het account", zegt De Groot. "Maar ik heb wel enkele pagina's gezien." Hij schrok van die reacties. "Dit kan gewoon niet. We mogen dit echt niet normaal gaan vinden", zegt het Kamerlid.

Opnieuw boerenprotesten

Dat er deze week opnieuw boerenprotesten waren in verschillende delen van het land, heeft niets met de timing van zijn aangifte te maken, zegt De Groot. Hij had al eerder contact met ambtenaren van de Tweede Kamer die politici bij dit soort zaken kunnen helpen. "Ik heb het even laten bezinken. Aangifte doen is niet iets dat je zomaar doet. Ik doe het ook liever niet."

Dat boeren op deze manier willen uitstralen dat zij de dienst uitmaken, stuitte De Groot tegen de borst. "Je mag demonstreren, je mag je mening uiten, dat moet je vooral doen, maar politici bedreigen gaat gewoon echt te ver."

De Groot sprak vorig najaar op het podium tijdens een groot boerenprotest op het Malieveld over de stikstofdiscussie. Zijn pleidooi om het aantal varkens en kippen in de Nederlandse veehouderij te halveren om de natuur te ontzien was een van de aanleidingen voor grootschalige demonstraties. Tijdens zijn speech keerden de protesterende boeren hem de rug toe, en staken hun middelvinger op.