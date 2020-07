Sokkel van beeld Kleine Zeemeermin in Kopenhagen met tekst beklad

De sokkel van het iconische beeld van de Kleine Zeemeermin in Kopenhagen is door onbekenden beklad met de tekst “racistische vis”. De politie beschouwt de daad als vandalisme en is op zoek naar de daders.

Het 107 jaar oude beeld, een ode aan het sprookje van de Deense schrijver Hans Christian Andersen (1805-1875), trekt jaarlijks meer dan een miljoen toeristen. Het kunstwerk, dat de hoofdpersoon van het sprookje in brons gezeten op een rots uitbeeldt, is vaker het doelwit geweest van vandalen. In 2017 werd de Kleine Zeemeermin nog beklad met rode verf. Tweemaal eerder werd het beeld onthoofd.

Destijds was het beeld doelwit van activisten die tegen de walvisvaart protesteerden en van pro-democratieactivisten. Sinds de Black Lives Matter-beweging recentelijk wereldwijd aan steun wint, zijn standbeelden van historische figuren die een negatieve rol speelden in rassenonderdrukking en slavernij of daarmee geassocieerd worden, regelmatig het doelwit van acties. “Ik vind moeilijk om te bedenken wat er racistisch is aan het sprookje”, zegt Ane Grum-Schwensen, een onderzoeker verbonden aan het H.C. Andersen Center van de universiteit van Zuid-Denemarken.

Wel was er vorig jaar discussie omtrent de casting van de rol van de kleine zeemeermin in een Disney-film. Disney kreeg toen kritiek omdat het de zwarte Amerikaanse actrice Halle Bailey had gekozen voor de rol van Ariël in de speelfilmversie van de bekende animatiefilm uit 1989. Een deel van de fans vond dat de makers zo dicht mogelijk bij het origineel hadden moeten blijven: een onderwaterprinses met rood haar, een witte huid en blauwe ogen.