Rutte naar Berlijn voor overleg met Merkel

Premier Mark Rutte is donderdag in Berlijn voor overleg met bondskanselier Angela Merkel, bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Duitsland is sinds deze maand voorzitter van de Europese Unie en wil snel een oplossing vinden voor de ruzie over het voorgestelde herstelfonds om de coronacrisis aan te pakken.