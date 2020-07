Iets minder omzetdaling Nederlandse exporteurs

De omzetdaling bij Nederlandse exporterende bedrijven in de maand juni is wat minder groot dan in mei en april. Ook daalt het percentage van bedrijven dat zegt last te hebben van de coronacrisis. Dat meldt ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex op basis van hun maandelijkse Coronamonitor.

Het omzetverlies over juni voor het exporterende bedrijfsleven wordt geraamd op een min van 30 procent. In april en mei was dat nog respectievelijk 39 procent en 35 procent. Evofenedex spreekt van een heel licht herstel. Het percentage bedrijven dat zegt last te hebben van de coronacrisis is gedaald van 67 procent in april en mei naar 63 procent in juni.

Ondanks dat de omzetcijfers wat opkrabbelen zijn Nederlandse exporteurs somberder over 2021. Waar in mei 20 procent van de bedrijven volgend jaar nog impact van de coronacrisis verwachtte, is dat in juni 25 procent.

Zo’n drie op de vijf Nederlandse exporteurs die last hebben van de coronacrisis, hebben steun aangevraagd of gaan dat nog doen, meldt evofenedex. Het percentage bedrijven dat een beroep heeft gedaan op steun van de overheid, is licht gestegen, van 53 procent in mei naar 57 procent in juni.