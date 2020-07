Aangifte door Groningen Airport Eelde om trekkers op landingsbaan

Ongeveer vijftig trekkers hielden donderdagavond aanvankelijk op het voorterrein van het vliegveld een protestactie, zoals die ook op andere plekken in het land plaatsvond. Dat verliep rustig en gemoedelijk, aldus de zegsvrouw. Tegen 23.00 uur leidde de politie de demonstranten van het voorterrein af, maar ineens namen circa twintig trekkers een andere afslag. “Via de achterkant van ons terrein zijn ze de start- en landingsbaan opgereden”, aldus de woordvoerder.

Om op die baan te komen, werd een hek vernield. “Het oprijden van de baan is echt moedwillig geweest. Ze moesten echt een achterafroute nemen en hebben een hek geforceerd”, zegt de woordvoerder.

Medische vluchten

Het vliegveld was op het moment dat de boeren de baan op reden nog open voor medische vluchten, zoals donorvluchten. Een medewerker van het vliegveld besloot de boeren tegemoet te rijden. Na korte tijd gingen de demonstranten weg. “Gelukkig wel, want de veiligheid komt hierdoor in het geding.” In de korte periode dat de boeren op de start- en landingsbaan stonden, vonden er geen medische vluchten plaats. Het vliegverkeer is dan ook niet gehinderd door de actie.

Wel is behalve aan het hek ook schade ontstaan aan de baanverlichting. Die schade had in de tonnen kunnen lopen, maar is uiteindelijk redelijk beperkt gebleven, zegt de woordvoerder. “De schade is dermate hersteld dat er gewoon kan worden gevlogen.”