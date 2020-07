Actie van boeren in klein verband op Malieveld

Boeren gaan vrijdag vanaf 11.00 uur in klein verband actievoeren op het Malieveld in Den Haag tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Dat heeft voorman Bart Kemp van Agractie laten weten. Hij verwacht een paar honderd boeren in de Hofstad. Boeren zullen zich ook in de rest van het land bij onder meer de provinciehuizen of andere plekken laten zien.