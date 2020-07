Kamer wil dat veel meer nieuwe woningen worden gebouwd

De Tweede Kamer wil dat er snel meer huizen worden gebouwd om het woningtekort tegen te gaan. Het kabinet moet een plan maken om op korte termijn het oorspronkelijke doel van 75.000 woningen per jaar te halen, staat in een aangenomen motie van VVD en CDA. De coalitiepartijen stellen daarin dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierin de regie moet nemen.

De woningbouwproductie zal dit jaar naar verwachting op 60.000 uitkomen en volgend jaar dalen naar 50.000. Dat is flink minder dan de 75.000 nieuwbouwwoningen die als doel waren gesteld. De Kamer wil bovendien dat het aantal te bouwen woningen op middellange termijn verder omhoog moet naar 90.000 per jaar. Dat is volgens de Kamer nodig om het tekort in te kunnen lopen.

Ook nam de Kamer moties aan van coalitiepartijen waarin het kabinet wordt opgeroepen om in kaart te brengen waar grote locaties zijn waar veel woningen kunnen worden gebouwd en wat eventuele obstakels zijn die voor vertraging zorgen. Daarbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar de locatie Rijnenburg bij Utrecht.