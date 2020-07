Eerste kermissen sinds corona weer van start

In Moergestel, Maashees, Beugen en Zevenaar is het dit weekend feest: de kermissen gaan weer van start. Sinds 1 juli mag dat na de versoepeling van de coronamaatregelen weer.

Dicky van Griensven is kermisexploitant in Moergestel. Hij is blij, maar heeft een dubbel gevoel. “Ik heb er veel zin in, vooral omdat het weer de eerste is. Maar het is voorlopig ook de enige. We hadden er dit jaar 29 op de planning staan”, vertelt hij. Veel kermissen gaan dit jaar vanwege de coronacrisis niet door. “Ik hoop dat er nog twee bij komen, maar veel meer dan dat zal het waarschijnlijk niet worden.”

Ook in Maashees en Beugen, allebei onderdeel van de gemeente Boxmeer, barst het feest dit weekend los. Wethouder Willy Hendriks heeft zich daar samen met kermiscoördinator Antoine Eijkens hard voor ingezet. “Het is niet alleen een leuk evenement, maar ook een plek waar iedereen elkaar weer ziet. Dat is belangrijk, na zo’n lange tijd van binnen zitten”, vindt Hendriks.

Natuurlijk wordt er op de kermissen rekening gehouden met de corona-richtlijnen. Zo zijn er markeringen op de grond, staan de attracties iets verder uit elkaar en in Moergestel krijgen jongeren onder de achttien een polsbandje. Die hoeven immers geen afstand van elkaar te houden. Volgens Hendriks moet het, ondanks de belangrijke maatregelen, ook gezellig blijven. “We hopen dat bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen, maar we gaan er natuurlijk niet met een meetlintje naast staan.”