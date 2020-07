Het regent alsnog onderscheidingen op uitgestelde lintjesregen

De gedecoreerden waren op de laatste werkdag voor Koningsdag al wel op de hoogte gebracht dat ze een lintje zouden ontvangen. Ze krijgen hun onderscheiding vrijdag niet opgespeld vanwege de 1,5 meterregel. In plaats daarvan ontvangen ze een etui met hun medaille in de Orde van Oranje-Nassau of in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In totaal worden 3060 mensen geëerd. Verreweg de meesten krijgen een lintje omdat ze zich al jaren als vrijwilliger inzetten in hun dorp of stad. Daarnaast zijn er onderscheidingen voor mensen met bijzondere prestaties in politiek, sport, cultuur, het leger of het bedrijfsleven.

De jongste gedecoreerde van dit jaar is de 34-jarige zanger en presentator Jan Smit uit Volendam. Anderen die een lintje krijgen, zijn acteur Hans Kesting, politici Hilbrand Nawijn en Steven van Eijck, dansschoolhoudster Lucia Marthas, zanger Dirk Scheele, radio-dj Ad Roland, directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling en Baba Sylla die het goede doel Orange Babies oprichtte.

De coronacrisis speelt geen rol bij de toekenning van de onderscheidingen van dit jaar. De beslissing of iemand een lintje krijgt, wordt al ruim van tevoren genomen. Iedereen mag een ander voordragen. Daarna moeten de burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de verantwoordelijk minister naar elk voorstel kijken. Pas als de minister positief heeft geadviseerd, mag koning Willem-Alexander tekenen voor de onderscheiding.