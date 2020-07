Advocaat pleit voor hoofdverdachte Arnhemse terreurcel

De advocaat van Hardi N., hoofdverdachte in het strafproces rond een Arnhemse terreurcel, houdt vrijdag zijn pleidooi voor de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie eiste in juni achttien jaar cel tegen de 36-jarige hoofdverdachte. Met het oprollen van de cel is Nederland aan een grote terreuraanslag ontsnapt, meent het OM. N. was volgens justitie de spin in het web.

Arnhemmer Hardi N. en zijn vijf medeverdachten zouden een jihadistische aanslag hebben willen plegen zoals die in november 2015 in Parijs en waren bereid daarvoor hun leven te geven. “Nederland is niet eerder zo dicht bij een aanslag van deze omvang geweest”, aldus het OM. Onder meer de Gay Pride is genoemd als potentieel doelwit.

Justitie en politie kregen definitief zicht op de verdachten en hun plannen tijdens een spectaculaire infiltratie-operatie. De ontknoping daarvan volgde op 27 september 2018 in een vakantiehuisje in Weert. In het met camera’s behangen huisje vond een ontmoeting plaats tussen twee undercoveragenten waar een aantal verdachten instructies kregen over geleverd wapentuig, waaronder kalasjnikovs en bomvesten. De wapens waren door de politie onklaar gemaakt. Na de bijeenkomst in de bungalow heeft een speciale eenheid de verdachten klemgereden en aangehouden.

Een aantal advocaten, onder wie raadsman Serge Weening van N., heeft eerder al betoogd dat de infiltratie in feite neerkomt op uitlokking. Zonder de undercoveractie zouden de verdachten nooit zo ver zijn gegaan, luidt samengevat de redenering van de verdediging. Het OM bestrijdt dat. Het initiatief heeft aan de kant van de verdachten gelegen.

Tijdens het proces heeft N. spijt betuigd. “Alles waar ik van wordt verdacht druist 100 procent in tegen mijn religie en de menselijkheid”, zei hij. Daar tekende hij bij aan dat hij is “uitgelokt en gehersenspoeld” door de undercovers. “Dat ik ooit zo naïef en dom ben geweest, dat ik me heb laten verleiden door twee figuren. Ik ben nu keihard met de imam aan het werk om het gif uit mezelf te krijgen.”

N. is eerder veroordeeld voor een uitreispoging naar het door Islamitische Staat uitgeroepen Kalifaat en stond onder toezicht van de reclassering.