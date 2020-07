Geen grote vakantie-uittocht verwacht bij begin vakantie

Vrijdagmiddag sluiten de schooldeuren voor de leerlingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Anders dan in andere jaren leidt het begin van de zomervakantie naar verwachting niet tot een grote uittocht. Door het coronavirus blijven veel mensen in eigen land of gaan ze naar een buurland, waardoor er minder kilometers worden afgelegd en minder files ontstaan.