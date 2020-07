Israël draait versoepelingen terug na recordstijging besmettingen

Na een recordstijging van het aantal coronabesmettingen draait Israël enkele versoepelingen van de coronamaatregelen weer terug. Bijeenkomsten moeten weer kleiner, van 250 naar maximaal vijftig personen. Dat geldt ook voor feestzalen, bars en clubs. In gebedshuizen mogen hooguit twintig mensen bij elkaar zijn.

De Israëlische premier Netanyahu zei dat de nieuwe beperkingen moeten voorkomen dat het land de controle over het virus verliest. Binnen een etmaal zijn 966 nieuwe gevallen geregistreerd, het hoogste dagelijkse aantal sinds het begin van de corona-uitbraak in Israël. Het vorige record, 819, was van 3 april.

Inmiddels is bij ruim 26.000 mensen in Israël een corona-infectie aangetoond, ruim 320 van hen stierven.