Jeugddetentie geëist tegen minderjarigen fatale roofoverval

Tegen twee jongens van vijftien en zestien jaar uit Hoofddorp is donderdag voor de rechtbank in Haarlem tien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel geëist, ook wel jeugd-tbs genoemd. De jongens worden verdacht van een fatale roofoverval op een 64-jarige man in hun woonplaats eind vorig jaar.