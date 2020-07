Beschuldigers Epstein blij met arrestatie vertrouweling Maxwell

“Vandaag kunnen de andere Epstein-overlevers en ik opgelucht ademhalen”, zei Jennifer Araoz, die zegt te zijn misbruikt door Epstein. De arrestatie van Maxwell betekent volgens haar dat slachtoffers toch nog enige rechtvaardigheid kunnen verwachten.

Aanklagers zeggen dat Maxwell een “cruciale rol” speelde rond het misbruik. Ze won het vertrouwen van meisjes en zou “seksueel misbruik hebben genormaliseerd” door over seksuele onderwerpen te praten of zich uit te kleden in het bijzijn van de jonge vrouwen.

Massages

Maxwell was volgens aanklagers op de hoogte van de voorkeur van haar ex-vriend voor jonge vrouwen en wist wat hen te wachten stond. Ze zou de meisjes ook hebben aangemoedigd Epstein te masseren. Slachtoffers waren daarbij soms geheel of gedeeltelijk naakt.

“De pijn die ze heeft veroorzaakt zal nooit weggaan, maar vandaag is een stap gezet richting heling”, zegt de advocate van meerdere van de vrouwen. “Ik ben zo trots dat de vrouwen die we de afgelopen zes jaar hebben vertegenwoordigd hun strijd voor rechtvaardigheid nooit hebben opgegeven.”