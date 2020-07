CDA'er Van Dam gaat ondervraging toeslagenaffaire leiden

CDA-Kamerlid Chris van Dam wordt de voorzitter van de commissie van Kamerleden die betrokkenen in de toeslagenaffaire onder ede gaat horen. De parlementaire ondervraging moet duidelijkheid geven over politieke verantwoordelijkheid in de slepende zaak.

Van Dam is donderdag in de Oude Zaal gekozen door de andere leden van de commissie, enkele uren nadat de Tweede Kamer officieel had ingestemd met het onderzoeksvoorstel. Vorige maand sprak de volledige Tweede Kamer steun uit voor zo'n parlementaire ondervraging, die sneller is dan een parlementaire enquête. De commissie die de flitsenquête uitvoert, krijgt ook de bevoegdheid om documenten te vorderen, terwijl dit normaal gesproken is voorbehouden aan parlementaire enquêtecommissies.

De toeslagenaffaire is de afgelopen jaren tot een van de grootste politieke dossiers verworden. In de jacht op fraudeurs zette de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag van grote groepen ouders onterecht stop. Zij moesten grote bedragen terugbetalen aan de Belastingdienst en kwamen daardoor vaak in grote financiële en persoonlijke problemen. Als ze bezwaar probeerden te maken, werden ze vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Andere ouders zijn alleen al door de manier waarop de wet in elkaar zit hard geraakt omdat er bijvoorbeeld iets mis ging met een bonnetje.

De commissie moet duidelijk maken welke fouten hier door ambtenaren en bewindspersonen zijn gemaakt. Politieke kopstukken die in het vorige kabinet zaten worden naar alle waarschijnlijkheid onder ede gehoord.

De kwestie is "heel ingewikkeld" zei Van Dam donderdag. Hij gaat ervan uit dat de commissie dit "precaire onderwerp op een goede manier kan behandelen".