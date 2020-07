Bekende Hongkong-activist ontvlucht stad

Een van de bekendste jonge activisten voor meer democratie in Hongkong is de stad ontvlucht. Dissident Nathan Law besloot tot deze stap na het besluit van de Chinese machthebbers om hun greep op de voormalige Britse kolonie te versterken.

Law wilde in een korte verklaring niet zeggen naar welk land hij is vertrokken. De bekendmaking komt op de dag dat het bestuur van Hongkong bevestigde dat een populaire slogan van pro-democratiebetogers is verboden. Dit als gevolg van de omstreden nieuwe veiligheidswetten die het communistische regime in Peking afkondigde. Law zelf had de strijdkreet om Hongkong te “bevrijden” deze week nog gebruikt in een videoboodschap aan het Amerikaanse parlement.

De activist Law (26) was een van de oprichters van Demosisto, een partij die eerder deze week werd ontbonden als gevolg van de nieuwe wetgeving. De strengere regels leidden ook meteen tot arrestaties van demonstranten. Law raakte bekend door de grote studentenbetogingen in 2014.