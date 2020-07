FNV hoopvol over gesprekken met Tata Steel Nederland

Bestuurder Roel Berghuis van vakbond FNV is hoopvol gestemd over de gesprekken met Tata Steel Nederland over een ophanden zijnde reorganisatie bij het staalbedrijf in IJmuiden. “Ik heb serieus de indruk dat ze eruit willen komen”, aldus Berghuis. De partijen gaan volgens hem later op de avond weer om tafel zitten voor verder overleg.