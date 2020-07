Merkel en Von der Leyen op één lijn over snelle crisisbestrijding

“Dat er veel te doen is, is duidelijk geworden”, zei bondskanselier Angela Merkel in een persconferentie met commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Beide Duitsers riepen op tot een snel akkoord over de EU-meerjarenbegroting en het voorgestelde herstelfonds van 750 miljard euro. De 27 regeringsleiders houden hier over twee weken een top over. “Het komt op tijd aan maar het zal zeer complex zijn”, aldus Merkel.

Von der Leyen benadrukte de “enorme tijdsdruk”. “Elke dag telt”, zei ze over de “gigantische” taak om werkloosheid en faillissementen tegen te gaan. Zij riep leiders op verder te kijken dan “nauwe belangen”, verwijzend naar Nederland en andere landen die zich verzetten tegen het voorgestelde herstelpakket.