Nieuwe ronde loonsubsidie vanaf maandag aan te vragen bij UWV

Bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis kunnen vanaf maandagochtend terecht bij uitkeringsorganisatie UWV voor een loonsubsidie zodat zij hun werknemers zoveel mogelijk in dienst kunnen houden. Het loket van de zogenoemde NOW 2.0 gaat maandag om 09.00 uur open, meldt het UWV.

“Nadat de definitieve regeling bekend is geworden, is er hard gewerkt aan de voorbereiding”, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. “De systematiek van NOW 2.0 wijkt weliswaar niet af van die van NOW 1.0, maar er zijn wel een aantal aanpassingen in de regeling waar we rekening mee moesten houden.”

Bedrijven die loonkostentegemoetkoming aanvragen, mogen volgens de nieuwe regeling bijvoorbeeld wel werknemers ontslaan om economische redenen zonder dat ze daarvoor extra beboet worden. Bij de eerste ronde moesten ze nog flink meer subsidie terugbetalen als bedrijven mensen op straat zetten. Het kabinet verwacht nu dat bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe economische crisis. Bedrijven zullen in sommige gevallen moeten snijden in de kosten en daar horen ontslagen nu eenmaal bij, is de overweging.

De NOW 2.0 is het belangrijkste onderdeel van het tweede noodpakket van het kabinet, van juni tot en met september loopt.