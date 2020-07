Voorzitter VNO-NCW is zeer pessimistisch over afloop brexit

Voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW is “zeer pessimistisch” gestemd over de afloop van de brexit. “De deadline voor een verlenging van de overgangsperiode is deze week verlopen en het wordt nu erop of eronder of er nog een beetje een fatsoenlijk handelsakkoord komt. Ik heb daar niet veel vertrouwen in op basis van de huidige voortgang en de tijd is kort’’, aldus De Boer in een webinar van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel (NBCC).