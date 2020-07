Poetin bedankt Russen voor vertrouwen na referendum

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn landgenoten bedankt voor hun steun en vertrouwen na het referendum over de grondwet. Hij noemde de aanpassingen die zijn goedgekeurd door de kiezers noodzakelijk en zei dat het politieke systeem zo wordt versterkt.

Poetin kan door de grondwetswijzigingen nog twee keer meedoen aan de verkiezingen. Dat betekent dat hij tot 2036 aan de macht zou kunnen blijven. De president sprak daar niet over toen hij de kiezers op televisie bedankte.

De 67-jarige leider zei dat nog maar weinig tijd is verstreken sinds de val van de Sovjet-Unie. “We zijn in veel opzichten nog steeds erg kwetsbaar”, merkte hij op. Volgens Poetin heeft Rusland interne stabiliteit nodig en tijd om “het land en zijn instituties te versterken”.

Kritiek

Poetin toonde ook begrip voor de kiezers die tegen de hervormingen stemden. Hij erkende dat nog steeds veel problemen moeten worden opgelost. Volgens de kiescommissie waren de tegenstanders ver in de minderheid. Zo’n 78 procent van de kiezers zou voor de aanpassingen hebben gestemd.

Internationaal klinkt kritiek op het verloop van het referendum. Een woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het zorgwekkend dat melding wordt gemaakt van misstanden, zoals het onder druk zetten van kiezers en tegenstanders van de amendementen.

De zegsvrouw stelde dat haar land zich in het bijzonder zorgen maakt over het feit dat Poetin nu tot 2036 president zou kunnen blijven. De VS zijn volgens haar principieel tegen grondwetswijzigingen die zittende leiders de mogelijkheid geven langer aan de macht te blijven.